Milan, Ibrahimovic ora trema: un colpo stellare in attacco, "chi è a un passo dal rossonero"

L’apertura di Tuttosport oggi, lunedì 27 dicembre, ha lasciato di stucco tantissimi tifosi rossoneri: il Milan fa sul serio per Luis Muriel, 30enne attaccante colombiano dell’Atalanta che potrebbe diventare un esubero per l’arrivo a Bergamo di Boga, da Sassuolo. Una tesi, quella del quotidiano torinese, ripresa anche dal giornalista Gianluigi Longaro sul proprio profilo Twitter. E il giocatore, già inseguito dal Diavolo sin dai tempi di Lecce, ora potrebbe trasferirsi a Milano, dopo aver collezionato in stagione solo 14 presenze. Oltre a quando Muriel giocava in Puglia, il Milan con lui aveva già tentato l’assalto nel 2019.

Muriel, operazione difficile per due motivi

Ma la trattativa per portarlo a Milano è decisamente in salita, come scrive Tuttosport, dato che l’attaccante è una pedina importante sul mercato e la società di Percassi preferirebbe monetizzare dall’eventuale cessione, mentre il Milan punta a non fare grossi investimenti per gennaio. Poi, perché i bergamaschi non vorrebbero rinforzare una della sue rivali per i primi posti in campionato. Intanto, in casa rossonera, si continua a lavorare per portare un difensore a Milano, dato che Simon Kjaer starà fuori sei mesi: il prediletto di tutti resta Sven Botman, 21enne del Lille, 37 partite su 38 da titolare la stagione scorsa, 12 dall’inizio quest’anno.

Botman, quanto costi!

Per Botman, il costo però è piuttosto alto: 30 milioni, e il Diavolo potrebbe chiedere un prestito con diritto di riscatto. Sarebbe l’ennesimo colpo in casa Lille, dopo Leao e Maignan. E se Botman arrivasse a Milano a gennaio, costerebbe poco più di Tomori, che sarebbe il suo compagno di reparto: la spesa di 29 milioni per Fikayo, infatti, è stata finora ben ripagata, e le modalità con cui il Milan lo ha acquistato dal Chelsea potrebbero essere riproposte nell’operazione.

