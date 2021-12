Hugo Maradona, un tragico destino: morto un anno dopo Diego (e proprio come lui). Choc a Napoli

28 dicembre 2021 a

Tredici mesi dopo la morte di Diego Maradona, il 25 novembre 2020 in Argentina, un altra perdita colpisce la famiglia Maradona. Eì morto, in provincia di Napoli dove viveva da anni, il fratello Hugo Maradona, fratello minore del Pibe de Oro, a causa di un arresto cardiaco. Così come Diego, Hugo venne acquistato dal Napoli all’età di 18 anni ma la sua carriera è stata decisamente diversa rispetto a quella del fratello: in Italia ha indossato la maglia dell’Ascoli (13 presenze in Serie A), poi le esperienze estere in Spagna, Austria e Giappone.

Molti i messaggi di cordoglio, tra cui anche quello del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo", il messaggio del club azzurro pubblicato sul proprio sito web.

Nel 2018 si era sottoposto ad un check-up all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove fu costretto anche ad un intervento chirurgico "di routine". Subito dopo, Hugo inviò una lettera di ringraziamento ai medici dell'ospedale, che l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord poi pubblicò sui propri profili social. "A loro il mio più profondo ringraziamento", concluse Maradona jr in calce alla lettera.

