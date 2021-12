Gianluca Scamacca, non c'è solo la Juve: l'ultimo derby di mercato scuote la Serie A

29 dicembre 2021 a

a

a

Esploso quest’anno a Sassuolo, ora Gianluca Scamacca fa gola sia a Roberto Mancini, per la Nazionale, che ai top club italiani. Se la Juve lo sta inseguendo da tempo, anche l’Inter nelle ultime ore si è fatta sotto, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Per il centravanti neroverde, dunque, si prospetta un derby d’Italia sul mercato, e Beppe Marotta fa sul serio così come la dirigenza bianconera. I nerazzurri valuterebbero il cartellino del giocatore circa 40-45 milioni (quindi più dei bianconeri) e sarebbero disposti ad aspettare l’estate per metterlo agli ordini di Inzaghi.

Spezia scappa ma Raspadori show risolleva il Sassuolo: è 2-2 al Picco

Una soluzione certamente più gradita al Sassuolo, che dopo la cessione di Boga all’Atalanta per 22 milioni (la più cara della storia del club, ndr) non ha certo necessità di vendere subito la punta. Zhang, intanto, sarebbe disposto a superare i 35 milioni di valutazione della Juve, avvicinandosi ai 40-45 milioni del Sassuolo. L'asso nella manica di Marotta e Ausilio sarebbe il cartellino di Andrea Pinamonti, che sta facendo bene ad Empoli e piace molto all'a.d. neroverde, Giovanni Carnevali. L'Inter valuta il suo attaccante circa 20 milioni di euro, ma sarebbe disposta a mettere sul piatto anche il cartellino del difensore Lorenzo Pirola, oggi in prestito al Monza ma già nel mirino dei neroverdi in passato.

Berardi e Raspadori ribaltano la Lazio in sei minuti, il Sassuolo vince 2-1

E c’è infine anche un altro gioiello del Sassuolo che si tiene sott’occhio: Davide Frattesi, la rivelazione insieme a Scamacca di questo campionato, che il club emiliano valuta 30 milioni (il 30% della futura rivendita spetta però alla Roma, che lo ha venduto al club emiliano nel 2017). Insomma, è subito derby, e il 12 gennaio c’è la Supercoppa italiana…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.