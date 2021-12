De Ligt, Juventus beffata: clausola segreta nel contratto, al Barcellona a prezzo "di saldo"?

Federico Strumolo 30 dicembre 2021 a

Prima le parole poco rassicuranti di Mino Raiola, ora la voce su una possibile clausola pro Barcellona presente nel contratto di Matthijs De Ligt. In Spagna, infatti, sono sicuri che i blaugrana potranno sfruttare una corsia preferenziale per arrivare al 22enne centrale olandese, pagando una clausola rescissoria da 75 milioni di euro a giugno, a differenza dei 120 milioni chiesti a tutti gli altri club. Condizioni favorevoli per il Barcellona volute- sempre secondo questa indiscrezione - proprio da Raiola (che qualche settimana fa aveva paventato l'ipotesi di addio da Torino per De Ligt), al momento del trasferimento del proprio assistito dall'Ajax alla Juventus nell'estate del 2019 per 85 milioni di euro. In attesa di scoprire se i protagonisti confermeranno l'esistenza della clausola segreta, per la Vecchia Signora è da registrare la forte concorrenza dell'Inter per il grande obiettivo in attacco Gianluca Scamacca (22 anni). Il Sassuolo non ha intenzione di cedere il proprio centravanti titolare in questa sessione di mercato, ma il discorso cambierà per la prossima estate, quando i neroverdi lasceranno partire la punta, ma solo per 45 milioni.

Sono alla caccia di un difensore centrale, invece, Milan e Napoli. Il sogno dei rossoneri è, ormai da qualche settimana, l'olandese del Lille Sven Botman, considerato un perfetto sostituto dell'infortunato Simon Kjaer (fuori per tutta la stagione dopo la rottura del legamento crociato) per il presente e per il futuro. Peccato che per il 21enne cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, il club francese chieda almeno 30 milioni di euro. Una cifra alta, seppure il potenziale del giocatore, un colosso da 195 cm bravo anche ad impostare con il mancino, giustifichi l'investimento. La dirigenza rossonera vorrebbe mettere in piedi un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, simile a quella dell'anno scorso per assicurarsi il 24enne Fikayo Tomori dal Chelsea (anche in quell'occasione per circa 30 milioni). Ma nel caso in cui i campioni di Francia non dovessero aprire alla possibilità, le alternative meno costose su cui lavora il Diavolo sono Abdou Diallo (25) del Paris Saint-Germain e Attila Szallai (23) del Fenerbache. Il primo, convocato dal Senegal perla Coppa d'Africa (in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio), è in uscita dal club parigino, ma il Milan ritiene alti i 15 milioni chiesti da Leonardo. Il secondo, invece, potrebbe sbarcare in serie A per 11 milioni.

Ma, come detto, è impegnato nel casting per il difensore centrale anche il Napoli, che deve sostituire Kostas Manolas (30), ceduto all'Olympiakos per 2 milioni e mezzo. La trattativa per Marash Kumbulla (21), tra le prime scelte di Luciano Spalletti, è complicata per la riluttanza del difensore a lasciare la Roma (l'ipotesi è di prestito con diritto di riscatto), e per questo gli azzurri stanno studiando vari profili. Sempre dai giallorossi potrebbe arrivare Federico Fazio (34), giocatore d'esperienza stimato dal tecnico di Certaldo ed in scadenza con la Roma al termine della stagione. Altre piste, ma non a titolo definitivo, portano ad Axel Tuanzebe (24), di proprietà del Manchester United ma in prestito all'Aston Villa, e a Min-jae Kim (25) del Fenerbache. Mentre può diventare caldo il nome di Daniele Rugani (27), che non disdegnerebbe l'idea di lasciare la Juventus per giocare con maggiore continuità in un'altra big (ha solo 4 presenze in stagione).

