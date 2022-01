Milan, doppio colpo di mercato dalla Francia? "Stanno trattando": la mossa che può cambiare gli equilibri

03 gennaio 2022 a

Sostituire Simon Kjaer: è la missione principale per il Milan in questo mercato invernale. Il nome? Lo si conosce già da diverso tempo: Sven Botman del Lille, l’obiettivo numero uno per la difesa rossonera. Tanto che la trattativa con il Lille è pronta a entrare nel vivo: i francesi chiedono 30 milioni di euro, Maldini e Massara puntano invece ad abbassare la richiesta attorno ai 20, per poi ragionare sulla formula. Il Milan vorrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. Mentre rimane complicata la pista che porta a Bremer, dato che il Torino non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire prima dell’estate, essendo diventato pedina indispensabile tatticamente per Juric.

Si lavora anche alla pista Renato Sanches

Un colosso di 195 centimetri, dal buon piede mancino. Caratteristiche importanti di un difensore che sta facendo gola a molti club d’Europa, tanto che su di lui c’è anche il Newcastle, appena rilevato dal milionario fondo Pif (quello che pensa anche all’Inter). Ma Botman, scrive Sportmediaset, non sembra particolarmente convinto dall'ipotesi Magpies e i buoni rapporti tra Milan e Lille potrebbero agevolare lo svolgimento della trattativa. I due club hanno infatti concluso diverse operazioni fruttuose in passato (vedi Leao nel 2019 e Maignan la scorsa estate) e, inoltre, i rossoneri puntano a tenere aperto il canale di comunicazione con i francesi per un altro obiettivo, tutt'altro che secondario: Renato Sanches, visto come il potenziale erede di Kessie e i discorsi col suo agente, Jorge Mendes, sono già partiti.

