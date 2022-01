Leo Messi positivo al Covid, Fernando Palacio travolto dagli insulti: "Assassino"

Lorenzo Pastuglia 04 gennaio 2022 a

Il Covid colpisce anche Leo Messi, e chi in Argentina è finito nei guai è stato il dj Fernando Palacio. Se nelle scorse ore è arrivata la notizia che la punta del Psg è positiva, subito dopo è partita la gogna mediatica su chi potesse essere l’untore dell’ex Barcellona. Tutti hanno pensato al disco jockey, che negli scorsi giorni aveva pubblicato una foto insieme al sette volte Pallone d'Oro, in occasione di una festa di Natale a cui avevano partecipato insieme.

Monta la rabbia contro Palacio (che però è negativo) - Lo stesso dj Palacio, prima di incontrare Messi, aveva partecipato a un’altra festa, la Coscu Awards, che si era rivelata essere un focolaio di casi Covid. Ecco spiegato perché gli argentini hanno pensato che il contagio di Leo sia dovuto al disk jockey. E così, si è scatenata la corsa all'insulto nei confronti del povero Palacio, che per smentire le accuse ha dovuto pubblicare sulle sue Instagram stories (seguite da 1,1 milioni di seguaci) una foto che testimoniasse come in realtà lui fosse risultato negativo al tampone molecolare effettuato prima di viaggiare verso l’Uruguay.

Lo sfogo del dj - “Mi sono appena svegliato e ho ricevuto molti messaggi, sono in trend su Twitter perché Messi è risultato positivo al Covid e la gente dice che l'ho infettato io — ha detto sfogandosi dj Palacio — Ho ricevuto molti messaggi privati e alcune persone sono arrivate al punto di chiamarmi assassino. Per lui non saranno ore facili, mentre Messi si trova attualmente in quarantena in Argentina, ed è difficile pensare che possa essere schierato dal Psg il 9 gennaio nella sfida di Ligue 1 contro il Lione.

