Novak Djokovic confessa: "Ho contratto il Covid a dicembre", la sua seconda volta col virus?

E alla fine, Novak Djokovic spiegò la ragione per la quale ha chiesto l'esenzione dal vaccino anti-Covid per partecipare agli Australian Open: ha contratto il virus a dicembre, per la seconda volta dunque. Questa è la versione fornita dai suoi avvocati in un documento depositato in tribunale a Melbourne in seguito alla bufera che si è sollevata negli ultimi giorni.

Come è noto, il numero 1 al mondo nella classifica Atp è un no-vax arciconvinto e per questo è stato respinto dalle autorità australiane, tanto che la sua partecipazione al torneo del Grande Slam è tutt'ora in discussione.

"La data del primo test positivo per la PCR Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021", spigano i legali di Djokovic nel documento depositato al tribunale federale, un documento con cui cercano di ribaltare l'annullamento del suo visto per l'ingresso in Australia. La decisione sul campione e la sua partecipazione al torneo, dunque, verrà presa nei prossimi giorni. Nel frattempo Djkovic ha chiesto di poter lasciare il Park Hotel di Melbourne per potersi allenare: l'inizio degli Australian Open è fissato per lunedì 17 gennaio e, insomma, il tempo stringe.

