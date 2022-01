Beppe Bruscolotti, il terremoto lo sorprende in diretta tv: ecco la sua reazione, il video dell'anno?

08 gennaio 2022 a

Un terremoto a Napoli, che ha fatto tremare l'area flegrea di Pozzuoli. Un sisma che è stato avvertito anche negli studi di Canale 21, emittente televisiva locale. Il tutto è avvenuto durante la diretta in cui veniva raccontato il match tra Juventus e Napoli, valevole per la Serie A e terminato 1-1.

E la scossa, molto forte, come detto l'ha fatta da padrone anche negli studi flegrei. E ha sorpreso, e spaventato, Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, oggi opinionista sportivo in tv. Detto "Palo 'e fierro", Bruscolotti all'arrivo del terremoto è rimasto quasi senza parole, spaventatissimo. "Mamma mia", sussurra a denti stretti. E insomma, il video e il frame della sua faccia sono diventati virali in rete.

Il sisma che ha fatto tremare Napoli e l'area Flegrea è stato di magnitudo 2.3. Si è trattato dell'ultimo di una lunga serie di eventi: si pensi che soltanto a dicembre 2021 vi sono stati 97 eventi sismici tra Pozzuoli, l'area Solfatara-Pisciarelli-Agnano e il Golfo di Pozzuoli con profondità fortemente concentrate nei primi tre chilometri e una profondità massima di circa quattro chilometri. Insomma, la terra continua a tremare...

