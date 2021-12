Chiara Ferragni e Fedez, terremoto a Milano e panico puro: la loro fuga da casa, attimi di terrore

18 dicembre 2021 a

Fuga da casa per Chiara Ferragni e Fedez che come molti milanesi, sono scesi in strada nel panico per la forte scossa di terremoto che è stata avvertita nel capoluogo lombardo. "Sta parlando di noi", dice il rapper in una storia su Instagram, dove si mostra insieme alla moglie sotto il suo palazzo in zona Citylife a Milano mentre in sovrimpressione appare un articolo che spiega proprio che molti cittadini sono usciti dalle loro abitazioni per la scossa. "Paura raga", commenta quindi Chiara Ferragni. "Mai sentito nulla del genere, siamo corsi giù dalle scale", ha detto la influencer.

A Milano infatti è stato avvertito fortemente il sisma di magnitudo 4.4 che ha avuto come epicentro Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. E' stata registrata alle 11,34 con una profondità di 26 chilometri. In diverse zone i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada.

La scossa non avrebbe provocato particolari danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano. In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Sono pero' in corso una serie di accertamenti ulteriori.

