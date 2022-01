Gigio Donnarumma sempre peggio: non solo crisi nera al Psg. Spunta anche la foto che lo demolisce: occhio...

Lorenzo Pastuglia 10 gennaio 2022 a

Tra le mille difficoltà, la Juve si è presa di forza la vittoria a Roma. E lo ha fatto in rimonta 3-4, dopo essere finita sotto per 3-1. E tra i migliori, c’è anche Wojciech Szczesny, bravo a parare un rigore a Lorenzo Pellegrini nel finale, e bombardato di critiche a inizio stagione, dopo i punti persi contro Udinese e a Napoli per causa di qualche papera di troppo. Mentre i tifosi bianconeri sognavano Gigio Donnarumma, finito a Parigi proprio in questa estate. Un giocatore che sarebbe potuto arrivare dopo l’Europeo, prima che il collega polacco rifiutasse qualsiasi offerta.

Ricco contratto per Gigio, ma Szczesny ha sempre detto “no” - Ma se Donnarumma sarebbe stato accolto a braccia aperte, alla fine la fiducia in Szczesny non è mai scomparsa del tutto, tanto che Massimiliano Allegri ha creduto sempre in lui. Era solo una questione di tempo, e sarebbe tornato sui suoi livelli. Se la Juve non è andata a picco forse definitivamente contro la Roma, il merito è anche del portiere polacco. Il tutto nonostante quel faraonico contratto per Gigio a inizio stagione, scrive Calciomercato.com: 7 milioni netti, più ricchi bonus permanenza per gli agenti.

La parata su Kalulu, il rigore parato a Veretout - La prima svolta arrivò già in occasione di Juve-Milan, la paratona su Kalulu aveva impedito la terza sconfitta in quattro giornate. Poi con la Juve che ha sempre fatto fatica, le sue parate qua e là si sono trasformate anche in punti guadagnati, il rigore annullato Veretout nella sfida d'andata con la Roma è solo quello tornato facilmente alla mente dopo il colpo gobbo su Pellegrini. E ora altri due punti salvati nel folle 3-4 di Roma, con anche il bilancio che si fa positivo rispetto a quei sanguinosi e pesantissimi punti persi a inizio stagione. Seppur qualche rimpianto per Donnarumma rimanga.

