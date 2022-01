Cagliari, colpo salvezza: Gaston Pereira beffa il Bologna in rimonta, 2-1 al 93'

11 gennaio 2022 a

a

a

Il Cagliari continua la sua rincorsa salvezza, batte 2-1 in rimonta il Bologna (come accaduto contro la Sampdoria a Genova) e incassa altri tre pesantissimi punti. Nel posticipo del 21esimo turno di Serie A arriva la seconda vittoria consecutiva (su tre totali) per gli uomini di Walter Mazzarri, che andati in svantaggio nel secondo tempo al 9' per un gol di Orsolini hanno avuto la forza mentale, fisica e tecnica per prima agguantare il pari temporaneo con il bomber Pavoletti al 71' (già decisivo pochi giorni fa a Marassi), per poi ribaltare la situazione del tutto in pieno recupero: al 93' è l'uruguaiano Gaston Pereiro, su assist filtrante di Joao Pedro, a scatenare il delirio sardo con un tiro deviato da Theate che sorprendere Skorupski ed entra in porta per il 2-1 definitivo.

In classifica, il Cagliari sale così a 16 punti mentre il Bologna di mister Sinisa Mihajlovic resta a 27. Nel prossimo turno, entrambe le squadra avranno due avversarie di rango. I rossoblu isolani se la vedranno in trasferta all'Olimpico contro la Roma di Mourinho, in crisi dopo il rocambolesco ko interno 3-4 contro la Juve, mentre il Bologna giocherà in casa contro il Napoli di Spalletti, terzo in classifica a 43 punti.

