Leonardo Bonucci, non solo schiaffi: "Ti ammazzo. Tu non...". Non solo schiaffi, un orrore: le minacce all'interista

Ancora una volta, Leonardo Bonucci ha perso la tesa. Il tutto durante le battute finali della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, vinta in rimonta dai nerazzurri. Il difensore bianconero non riusciva a rientrare in campo poiché il pallone non usciva dal terreno di gioco e, proprio nell'ultima azione, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato beffando la Vecchia Signora.

"Che c***o fai?". E schiaffi al dirigente: Bonucci, ratpus con l'interista Mozzillo: Supercoppa, un caso clamoroso | Video

E così, mentre i giocatori festeggiavano, a bordo campo si scatenava il caos: Bonucci ha infatti messo le mani addosso a Cristiano Mozzillo, segretario dell'Inter. Il tutto perché gli avrebbe esultato in faccia. Eloquente, e da censura, il labiale di Bonucci, riportato da Il Tempo: "Non mi esulti in faccia... che ca*** fai? Ti ammazzo". Poi le spinte, lo schiaffo e c'è anche chi ha affermato di aver visto dei colpi a pugno chiuso tra collo e spalla.

Inter, i ministri della difesa fanno la differenza scudetto: bottino da bomber, ecco le cifre

Episodio vergognoso per cui, ad ora, Bonucci se l'è cavata con la (ridicola) cifra di 10mila euro di multa. Comunque, il difensore rischia una lunga squalifica: il gesto è stato orribile, le immagini stanno lì a dimostrarlo. Dopo l'episodio, Bonucci si è anche congratulato sui social con l'Inter, senza per fare alcun accenno all'episodio con Mozzillo. Ma delle scuse, ora, sarebbero doverose.

