Mino Raiola "in fin di vita"? Menzogna tedesca, "ecco come stanno le cose": dimesso dal San Raffaele

Buone notizie per Mino Raiola che è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per dei controlli programmati. La Bild aveva parlato di” problemi gravi di natura polmonare” per il procuratore. “Sta bene… s’è’ trattato solo di una fake news di cattivo gusto messa in giro”, ha detto invece un suo collaboratore. Mino Raiola non ha nulla di grave ed è andato in ospedale per un intervento programmato che ha richiesto l’anestesia totale. Questo il motivo del ricovero dell'agente, che nella sua scuderia può contare tra gli altri su gente come Ibrahimovic, Haaland, Balotelli, Kean, Verratti e de Ligt.

Lo staff di Raiola aveva già diramato un comunicato stampa per smentire le indiscrezioni circa il precario stato di salute di Raiola: “Mino Raiola non si trova in terapia intensiva e sta eseguendo dei controlli di routine”. Infatti lo scorso 12 gennaio Mino Raiola era stato ricoverato in ospedale, si legge nella nota redatta allora dal suo ufficio stampa: “era stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”.

Era un’operazione programmata ormai da molto tempo, e l'ultimop ricovero viene letto ora solo come una serie di controlli sullo stato fisico generale di Raiola. Falso allarme, per fortuna.

