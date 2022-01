Inter, non solo Gosens: Zhang pronto a tutto per lo scudetto, doppio colpo (e Simone Inzaghi gode)

Lorenzo Pastuglia 25 gennaio 2022 a

Gosens e Caicedo: sul taccuino di Beppe Marotta ci sono questi due nomi per il futuro immediato. Poi, in estate, si lavorerà con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi. A Milano, Marotta e Ausilio sono intanto al lavoro prima della chiusura del mercato invernale, per realizzare un investimento pesante ma sicuro sull’esterno tedesco dell’Atalanta, e per tamponare il vuoto in attacco creatosi con l’infortunio di Correa in Inter-Empoli di Coppa Italia. Serve una punta d’esperienza per i prossimi quattro mesi e mezzo (l'ex centravanti laziale, oggi al Genoa, che Inzaghi ben conosce e apprezza). Poi, puntando lo sguardo sulla prossima estate, i due giocatori del Sassuolo, tenendo conto che per Scamacca potrebbe non esserci più la concorrenza della Juve, vicina all’acquisto dispendioso (che dovrebbe essere intorno ai 60 milioni) di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.

Su Gosens, scrive Sportmediaset, il presidente nerazzurro Zhang ha già dato l’ok per l’investimento, a patto però che l'esborso economico vada a gravare sul prossimo bilancio, vale a dire un prestito con diritto di riscatto e obbligo mascherato posticipato all'estate. La trattativa non è semplice, l'Atalanta valuta il giocatore oltre 30 milioni, ma non c'è stata chiusura di fronte alla richiesta dell'Inter di sedersi a un tavolo per parlarne. Il tedesco, cercato anche dal Newcastle, ha invece già dato l’ok per il suo trasferimento a Milano: al momento è ancora fermo per infortunio, ma nell'arco di 20/25 giorni dovrebbe tornare disponibile.

Per Caicedo, invece, la situazione è più semplice: il Genoa ha già dato l'ok per un prestito sino a giugno, ma l'ex Lazio deve accettare di ridursi l'ingaggio — l’Inter non è disposta ad andare oltre gli 800 mila euro per cinque mesi — e vivrà così il finale di stagione in maglia nerazzurra. Altrimenti resta sullo sfondo la possibilità di un ritorno a Milano dallo Spezia di Salcedo. Intanto, in uscita dal club nerazzurro ci sono sempre i nomi di Sensi — Giampaolo lo aspetta nella sua Samp — e Kolarov, prossimo a chiudere con il calcio giocato

