Serie A, la rivelazione Spezia ferma l'Atalanta: Gosens segna per la Dea, ma il Var lo annulla

21 novembre 2020 a

a

a

Termina senza reti la sfida tra Spezia e Atalanta, nonostante diverse occasioni da rete. L'Atalanta infatti costruisce tanto e domina dal punto di vista delle occasioni, soprattutto nel secondo tempo, ma non riesce a portare a casa i 3 punti. Il primo tempo è abbastanza equilibrato, nonostante la Dea domini nel possesso, e vede un palo per parte: prima Farias al 2', poi Zapata al 40'.

Fiorentina, 0-0 col Parma: ultima di Iachini? Cagliari e Spezia, vittorie pesanti in scontri diretti

Nella prima parte della ripresa lo Spezia è meno chiuso in difesa e più propositivo, ma non riesce a creare vere occasione e subisce il ritorno degli uomini di Gasperini, che iniziano a martellare: gol annullato a Gosens al 59' per offside millimetrico di Zapata, poi, in sequenza, Provedel si supera prima su Lammers e poi su Gosens, e Pasalic si mangia due occasioni nitide tra l'87' e l'88'. La Dea tornerà in campo mercoledì in Champions League: giocherà ad Anfield contro il Liverpool

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.