Juventus, Vlahovic non basta: "Altro rinforzo subito". Colpaccio a centrocampo: chi sta per arrivare

La Juventus prova ad andare all-in per completare la rincorsa verso la Champions League. La mancata qualificazione sarebbe devastante per i bianconeri, che hanno deciso di correre un rischio calcolato: d’altronde i primi quattro posti sono ampiamente alla portata della rosa di Max Allegri, che adesso non ha più alcuna attenuante, dato che la dirigenza ha portato a Torino un attaccante del calibro di Dusan Vlahovic.

Un affare da circa 90 milioni più lo stipendio del calciatore: cifre grossissime, che mettono un po’ di pressione alla Juve, consapevole di non poter più sbagliare da qui a fine stagione. Ma il mercato bianconero potrebbe non essere finito qui: si spinge per l’acquisto di Denis Zakaria, per il quale la Juve sarebbe pronta a sborsare 5 milioni più 2 di bonus pur di averlo subito e non aspettare la scadenza del contratto. L’intesa col centrocampista svizzero è già stata raggiunta, ma il suo arrivo è legato a un’uscita.

Quella di Rodrigo Bentancur, che ha estimatori in Premier League. Considerando che è impossibile trovare acquirenti adesso per Ramsey e Arthur, i bianconeri provano a far uscire l’uruguaiano e Dejan Kulusevski, che piace al Tottenham. Insomma, le ultime ore di calciomercato saranno molto calde…

