Marcell Jacobs, il grande ritorno dopo le Olimpiadi: vince i 60 metri indoor a Berlino. "Sì, c'era tensione"

Il grande ritorno di Marcell Jacobs. Il velocista azzurro, doppio oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 e nella 4x100, ricomincia da dove aveva finito: vincendo. I 60 metri del meeting Istaf indoor di Berlino non sono esattamente i Giochi, ma l'importante era ripartire col piede giusto dopo tanta gloria e veleni. "Si, c'era tensione, sei mesi sono tanti ed era la mia prima gara dopo l'oro olimpico ma se comincia così ora si può solo migliorare". E' stato questo il primo commento a caldo del 27enne, che si è aggiudicato lo sprint in 6"51.



Lo sprinter nato da papà texano e mamma italiana, allenato dall'ex triplista Paolo Camossi e che sui 100 metri vanta 9"80 (record italiano corso nella gara dell'oro olimpico di Tokyo), oggi ha fatto meglio del debutto della scorsa stagione quando aveva corso in 6"55 sempre nella capitale tedesca. "Peccato non essere riuscito ad avvertire buone sensazioni già in batteria - ha proseguito il velocista delle Fiamme Oro -. Era la mia prima gara da oro olimpico e lo speaker ha fatto una presentazione infinita. Per fortuna quelle sensazioni le ho ritrovate in finale, e ora bisogna continuare su questa strada".

Jacobs venerdì prossimo tornerà sui blocchi di partenza, a Lodz in Polonia, poi il 17 a Lievin in Francia ed il 27 ad Ancona per i Campionati italiani assoluti indoor. "Considerando che bisogna porsi obiettivi importanti, il mio per questa stagione indoor, è il record europeo (6"42, ndr) - concluso Jacobs -. Voglio essere al massimo della forma quando conta di più, cioè a Belgrado, ai Mondiali indoor".

