Formula 1, accordo "monstre" con il Bahrain: senza precedenti, fino a quando si correrà il Gp

Il Bahrain nel calendario di F1 fino al 2036. Un accordo ufficiale e lunghissimo, quello fatto tra gli organizzatori del circuito di Sakhir, che ha esordito nel Mondiale nel lontano 2004, e Liberty Media. Allora, 18 anni fa, trionfò l’indimenticabile Michael Schumacher con la F2004, primo storico vincitore su quella pista dove prima si correva di giorno e non in notturna. Alle porte della capitale Manama, il tracciato sarà ancora una presenza certa del campionato mondiale, dopo aver ricevuto la consacrazione definitiva nel 2014, anno dell’inizio della rivalità in pista in Mercedes tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, che avrebbe poi segnato le stagioni successive nella lotta al vertice della F1 (a fine 2016, dopo aver vinto il suo primo e unico titolo della sua carriera, il tedesco si è ritirato dalle corse).

L’incidente di Grosjean nel 2020 rimasto nella mente di tutti

Nel 2020, poi, il Bahrain ha ospitato due GP in un calendario mondiale stravolto dal coronavirus. Il secondo con vittoria di Sergio Pérez su Racing Point (da anno scorso con il nome di Aston Martin) e George Russell in Mercedes al posto di Lewis Hamilton, colpito dal virus. Il primo con successo dell’inglese di Stoccarda, ma che rimarrà nella mente di tutti per l’incidente di Romain Grosjean al via di gara in curva 4, quando la sua Haas venne avvolta dalle fiamme dopo il contatto con l’AlphaTauri di Daniil Kvyat.

La gara di scorso anno, i test invernali 2022 alle porte

Nel 2021, Sakhir ha poi aperto le danze con l’inizio del duello tra Verstappen e Hamilton: primo round andato all’inglese, ma Mondiale finito all’olandese nel controverso finale di Abu Dhabi. Come già accaduto l’anno scorso, anche nel 2022 il circuito alle porte di Manama ospiterà la seconda sessione di test invernali della F1 dal 10 al 12 marzo (dopo Barcellona, tra 23 e 25 febbraio). Il 20 del prossimo mese, quindi, si spegneranno i motori e partirà ufficialmente il Mondiale 2022.

