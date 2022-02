Max Verstappen, numero 1: un brutale messaggio a Lewis Hamilton, ciò che il britannico non ha mai fatto

07 febbraio 2022 a

Max Verstappen ha deciso: dopo otto anni il numero uno torna su una monoposto di Formula Uno. Il pilota della Red Bull ha deciso di prendersi il simbolo che un tempo spettava obbligatoriamente al campione in carica. In pratica è un messaggio ad Hamilton, che invece dal 2015 ha sempre optato per il suo numero personale. Mercoledì 9 febbraio sarà presentata la nuova Red Bull. Si è già vista la Haas di Schumacher jr, mentre la Ferrari F75 si scoprirà il 17 febbraio.

"Le speranze di Carlitos Sainz e Carletto Leclerc dipenderebbero dalla efficacia delle soluzioni telaistiche e dalle scelte aerodinamiche", scrive il Giorno. Nel frattempo Lewis Hamilton ha interrotto il lungo silenzio sui social. Il 18 febbraio è quasi certo che parteciperà al debutto ufficiale della nuova Mercedes. "Per quella data probabilmente la federazione internazionale non avrà ancora concluso l'indagine interna su quanto avvenuto nella fatale domenica di Abu Dhabi. La Mercedes preme perché Michael Masi, il giudice di gara, venga sostituito. O almeno affiancato da altri due "arbitri", in modo da ridurre il potere discrezionale del singolo", scrive ancora il Giorno.

Tutte le scuderie iscritte al campionato del mondo si confronteranno per la prima volta in pista dal 23 al 25 febbraio sul circuito di Barcellona. I test si svolgeranno a porte chiuse. Una seconda sessione di collaudi è in programma a Sakhir, in Bahrain, dal 10 al 12 marzo. Il Mondiale comincerà, invece, domenica 20 marzo.

