Enzo Ferrari, il film di Michael Mann sul "Drake": nei suoi panni Adam Driver

La vita di Enzo Ferrari finisce in un film diretto dal regista Michael Mann, che è riuscito a trovare l’accordo con la Stx Entertainment per la distribuzione. Nei panni del Drake ci sarà Adam Driver, il Kaylo Ren dell'ultima trilogia di Star Wars che di recente ha interpretato un altro italiano, Maurizio Gucci, nel film del 2021 House of Gucci diretto da Ridley Scott. Al suo fianco altre due attrici di spessore: la 47enne Penélope Cruz, nel film come moglie di Ferrari, Laura Dominica Garello, e Shailene Woodley, 30 anni e nei panni dell’amante di Enzo, Lina Lardi. Alle riprese, assente dunque Hugh Jackman come protagonista, dopo essere stato inizialmente scelto per la parte a seguito della rinuncia di Christian Bale.

Lo stesso Mann lavorerà sulla sceneggiatura scritta in passato da un altro regista, Troy Kennedy-Martin — conosciuto per il lavoro The Italian Job e scomparso per malattia nel 2009 — con l’idea di modificare alcuni parti, utilizzando spunti presi dal libro “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine”, uscito nel 1991 per mano di Brock Yates. Il via delle riprese è previsto per la primavera di quest’anno, con location naturalmente Modena e provincia, i posti dove il Drake è nato e vissuto. L’ambientazione sarà quella di metà Anni 50 e sarà ripercorsa la storia di Ferrari: dalla fondazione del marchio nel lontano 1947, fino al tragico 1957, quando il matrimonio tra Enzo e Laura era in crisi a seguito della scomparsa del figlio Dino e aleggiava la minaccia di bancarotta sull’azienda. Problema che porterà il Drake alla voglia di riscatto, con la decisione di far partecipare la Ferrari alla celebre Mille Miglia.

Per Michael Mann, non è il primo film con a tema i motori. Nel 2019, infatti, è stato il produttore esecutivo di Le Mans '66 - La grande sfida, con attori Matt Damon e Christian Bale nelle riprese che celebrarono la storica vittoria della Ford sulla Ferrari alla 24 Ore francese 1966. “Avere la possibilità di collaborare con questi talentuosi artisti, gli attori Adam Diver, Penelope Cruz e Shailene Woodley – ha dichiarato Mann – e di portare in vita questi meravigliosi personaggi a Modena e in Emilia Romagna, è un sogno che si realizza”.

