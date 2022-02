Milan-Samp, "ha segnato Maignan". Roba mai vista a San Siro: Donnarumma irriso dai tifosi

13 febbraio 2022 a

"Ha fatto gol Mike Maignan". Il Milan cerca l'operazione sorpasso e contro la Sampdoria si mette subito bene: all'8' segna subito il portoghese Leao, sempre più decisivo. Ma tutti, giocatori in campo e spettatori (a San Siro e soprattutto sui social) festeggiano il portiere francese, che in estate ha sostituito Gigio Donnarumma conquistando in poche settimane la piena fiducia dell'ambiente rossonero.

Motivo? La rete è nata da una clamorosa intuizione di Maignan, che palla al piede, dal limite della propria aria, ha lanciato in profondità il velocissimo Leao, bravo a bruciare Bereszynski sulla sinistra e infilare Falcone per l'1-0 che porta temporaneamente il Diavolo al primo posto in classifica a +1 sull'(che però ha una gara da recuperare, con il Bologna) e +2 sul Napoli (che sabato sera ha pareggiato 1-1 proprio con i nerazzurri).

L'assist di Maignan, 60 metri di spettacolare precisione, conferma le doti da playmaker aggiunto e vero regista difensivo del francese. Forse meno "miracoloso" di Donnarumma, ma assai funzionale all'idea di costruzione dal basso e bravissimo, con le mani e con i piedi, a velocizzare le ripartenze della squadra di mister Pioli. Anche per questo sui sociale i tifosi rossoneri hanno impietosamente tirato in ballo l'ex Donnarumma (un anno fa un suo clamoroso disimpegno sbagliato regalò il gol alla Samp, sempre a San Siro) e sottolineato l'abbraccio collettivo dei compagni a Magic Mike.

