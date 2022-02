Ruslan Malinovskyi, quelle voci su Milan e Inter: dopo l'eurogol contro la Juventus...

14 febbraio 2022 a

a

a

Ruslan Malinovskyi ha segnato uno dei gol più belli dell’anno contro la Juventus. Un missile radiocomandato che un incolpevole Szczesny non ha potuto fare altro che osservare mentre terminava la sua corsa in fondo alla rete. Una conclusione dalla distanza ipnotica, da riguardare più volte: in quel tiro è racchiusa la bellezza del calcio.

"Per fortuna che non arbitri più". Umberto Marino contro Marelli, rovinosa rissa in diretta dopo Atalanta-Juve

Poi la Juventus è riuscita a evitare la sconfitta con un gol di Danilo, bravo ad anticipare tutti di testa su un calcio d’angolo battuto quando ormai il tempo stava per scadere: e così tra l’Atalanta e i bianconeri è finita 1-1, un risultato che un po’ scontenta entrambe le squadre, che avrebbero potuto approfittare del pareggio tra Inter e Napoli per accorciare ulteriormente la classifica. All’indomani del super gol segnato da Malinovskyi, Daniele Longo ha svelato un retroscena sul calciatore ucraino.

La Juventus pareggia con l'Atalanta all'ultimo minuto e si tiene il quarto posto

“Piace molto al direttore sportivo dell’Inter - ha scritto su calciomercato.com - qualche chiacchierata c’è stata in passato che però non è mai sfociata in una vera e propria trattativa nonostante gli ottimi rapporti con l’Atalanta. Conte avrebbe fatto fatica a trovargli una collocazione nel suo 352. La scorsa estate anche il Milan aveva fatto un pensierino su Malinovskyi per il post-Calhanoglu ma da Bergamo non erano arrivati segnali incoraggianti per una cessione a quella che viene considerata una diretta concorrente per un posto in Champions League”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.