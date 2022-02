Ferrari, la frase rubata a Carlos Sainz terrorizza i tifosi: "Estrema, però...", si rischia un altro flop

18 febbraio 2022 a

a

a

A dir poco affascinante la Ferrari che è stata presentata in via ufficiale e che avrà il compito di riportare la scuderia di Maranello a competere per il titolo mondiale. Le novità aerodinamiche presentate dalla vettura rossa si presentano piuttosto “aggressive” e lasciano ben sperare in vista dell’inizio della nuova stagione, quella che in casa Ferrari tutti aspettavano per via dell’introduzione delle nuove regole che possono rimescolare le carte.

"Tutto in mano a Binotto, Leclerc e Sainz". Ecco la nuova Ferrari, John Elkann detta la via: si può solo vincere

“Questa è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi - ha assicurato il team principale Mattia Binotto - è coraggiosa perché abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso e desideriamo che i nostri tifosi possano essere orgogliosi di lei”. Charles Leclerc non sta nella pelle di mettersi alla guida della nuova vettura: “La macchina è aggressiva, impressionante: mi piace e la amerò ancora di più quando sarò in pista. Obiettivi? Cercheremo di ottenere grandi risultati”.

Ferrari "aggressiva": cosa sa Giorgio Teruzzi, finalmente una super macchina per il Mondiale?

Insomma il pilota monegasco non ha nascosto la voglia di riscatto dopo una stagione molto difficile, così come il compagno Carlos Sainz: “La macchina è piuttosto estrema e spero anche veloce. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte: dovremo lavorare insieme per cercare di vivere un anno ricco di successi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.