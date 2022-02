Novak Djokovic, "lo farò tra due anni": non solo vaccino, la "promessa" del tennista ai colleghi

18 febbraio 2022 a

L’Olimpiade di Parigi fra due anni, la voglia di tornare ai prossimi Australian Open di Melbourne. Novak Djokovic ha parlato di tante cose alla Radio e Tv serba ufficiale, sottolineando anche i piani per il futuro: “Una medaglia olimpica, in particolare l’oro, è sempre un grande desiderio — ha commentato il numero uno al mondo Atp, che tornerà in campo a Dubai la prossima settimana —. Purtroppo in passato non ho avuto la possibilità di lottare per questo. Ho intenzione di essere a Parigi nel 2024. Ho ripensato spesso al mio match con Alexander Zverev a Tokyo (alle scorse Olimpiadi estive, ndr), cercando di capire cosa fosse andato storto”.

Poi la questione passa agli Australian Open e alla conseguente sua espulsione arrivata per non essersi vaccinato, dopo aver presentato un’esenzione alla fine irregolare e ammesso di aver presenziato a eventi di dicembre proprio quando si era beccato il Covid: “Ricorderò sempre tutte le cose belle che mi sono successe a Melbourne — ha detto — Nonostante tutto questo, ho un ottimo legame con l’Australia. I risultati che ho avuto in passato a Melbourne, dimostrano come mi sento quando ci vado. Tutto quello che è successo quest’anno è stato del tutto inaspettato”. E ancora: “Sarà difficile da dimenticare, ma voglio tornare in Australia in futuro e giocare di nuovo alla Rod Laver Arena”.

Djokovic, come già detto, inizierà il suo 2022 al torneo di Dubai la prossima settimana: “Tutto quello che è successo influenzerà il mio ritorno a Dubai — ha concluso — Cercherò di incanalare tutta questa energia, di trasformarla in carburante sia mentalmente che fisicamente. C’è sicuramente una motivazione in più”.

