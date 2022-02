Dusan Vlahovic cambia squadra e anche fidanzata: colpaccio clamoroso, chi è la nuova fiamma (super-vip)

21 febbraio 2022 a

Nel mondo del calcio si sarebbe formata una nuova coppia: il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic, dopo la fine della relazione con l'influencer Maria Sole Pollio, starebbe frequentando Carolina Stramare. Il giocatore che ha lasciato la Fiorentina e l'ex Miss Italia sarebbe più uniti che mai, tanto che avrebbero passato insieme il compleanno di lei.

Stando a Novella200 Vlahovic non avrebbe badato a spese per i 23 anni della Stramare. L'ex Miss Italia avrebbe ricevuto dal 22enne niente di meno di un Suv. Al momento quelle legate alla coppia sono solo voci. Carolina e Dusan si sarebbero conosciuti prima che il calciatore si trasferisse a Torino. Galeotto, con ogni probabilità, il programma dedicato alla serie B condotto dalla Stramare.

"Fin da piccola - ha detto a Sportweek l'influencer ammettendo di essere una fan dei bianconeri - ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juventus". Anche se solo uno per ora le ha rubato il cuore. Almeno se i rumors dovessero venire confermati.

