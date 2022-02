Francesco Totti, "ora c'è Noemi". Conferme: la foto della donna che ha sostituito Ilary Blasi

22 febbraio 2022 a

Noemi Bocchi, bionda e bellissima. Sarebbe lei nuova fiamma di Francesco Totti, ormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi. Un amore nato qualche mese fa. L'ex marito della Bocchi è un imprenditore e dirigente di una squadra laziale. Totti e Noemi si sono incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati. Noemi, laureata in economia, era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante la recente sfida di campionato Roma-Genoa. Ed era con lei Totti, svela Leggo, durante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa.

Classe 1988 la Bocchi ha due figli e qualche mese fa, quando Totti aveva avuto un incidente in auto, lei era fuggita di corsa da un locale per stargli vicino. La crisi tra Totti e la Blasi sembra ormai irreversibile. L’ex calciatore già si starebbe spostando in un'altra casa di Casal Palocco. Anche sui social i due non appaiono più insieme. Sul profilo Instagram Ilary ha pubblicato foto da un viaggio in Lapponia con Luca Tommassini.

Video su questo argomento "Mi fa piacere avergli dato la possibilità di fare una fiction": Spalletti, l'ultimo sfregio a Totti

Tra l'altro Francesco Totti pare non abbia gradito il bacio tra la moglie Ilary Blasi e Michelle Hunziker nel programma Michelle Impossible, andato in onda la scorsa settimana. Un'altra voce su Totti parla anche di una ragazza che ha partecipato a un’edizione dell’ Isola dei Famosi condotta proprio dalla Blasi. Ma Noemi Bocchi non ha mai partecipato all'Isola dei Famosi. Mentre la Blasi sarebbe stata avvistata con un attore impegnato presentatole dalla sorella Melory a una cena con Igor Righetti e Miriam Leone.

