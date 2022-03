Franck Kessie, il tradimento è ufficiale? Tam-tam impazzito al Milan, "con chi sta per firmare": cifre da urlo

01 marzo 2022 a

Franck Kessie-Barcellona: ci siamo. Nelle ultime ore c’è stata una forte accelerata nella trattativa che porterebbe l’ivoriano in Catalogna. Il club blaugrana, infatti, ha messo sul piatto per il giocatore un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione. Non pochi, tanto che gli agenti del centrocampista, secondo Sportmediaset, hanno informato il Milan dell’offerta. Ora la palla passa al calciatore, che a giugno sarà libero a parametro zero, dopo aver rifiutato le proposte del club rossonero.

La promessa in estate non mantenuta, l’addio alle porte

Quella tra Kessie e il Milan, dunque, è un’avventura che è destinata alla conclusione. Per la rabbia dei tifosi rossoneri, seguita alla preoccupazione per un rinnovo mai arrivato. Dirette, scorsa estate, erano arrivate le parole del giocatore direttamente dalle Olimpiadi di Tokyo, promettendo di rinnovare col Diavolo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ora l’addio praticamente certo, dopo aver rifiutato a inizio febbraio l'ultima offerta rossonera da 5,8 milioni a stagione. Il nazionale ivoriano ha ormai le valige in mano e resta solo da capire quale sarà la sua prossima destinazione.

Barcellona o Inter?

Gli ultimi indizi portano tutti alla Spagna, dove il rinato Barcellona ha deciso di rompere gli indugi e ha formalizzato l’offerta. Ma si vocifera che Beppe Marotta possa fare un tentativo per portarlo all’Inter la prossima estate. Se andasse in Spagna, Kessie dovrà comunque sudare per guadagnarsi il posto nei tre di centrocampo. Con Busquets, De Jong, Pedri, Gavi e Nico Gonzalez, la concorrenza è davvero agguerrita.

