Daniil Medvedev, il russo numero uno al mondo? "Ecco cosa provo", il pazzesco messaggio a Djokovic

01 marzo 2022 a

a

a

Daniil Medvedev è il nuovo numero uno del tennis mondiale. Scalzato Novak Djokovic, che è stato in cima alla classifica per 86 settimane consecutive, 361 complessive. Al fuoriclasse serbo è stata fatale la sconfitta subita nei quarti dell’ATP 500 di Dubai, oltre ovviamente a quanto accaduto in Australia, dove non ha potuto partecipare al Grande Slam non essendo vaccinato.

Matteo Berrettini, che schiaffo a Jannik Sinner: nero su bianco, ecco il padrone del tennis italiano

Djokovic si è però dimostrato sportivo nei confronti di Medvedev, facendogli pubblicamente i complimenti per averlo superato nel ranking mondiale. Il tennista russo lo ha ringraziato e ha dichiarato che “è un grande onore aver preso il suo posto. Sono sicuro che tutti capiscono quali emozioni sto provando questa settimana. Ringrazio mia moglie, il mio team, i miei amici, gli sponsor e tutti quelli che mi hanno aiutato nel corso della mia carriera. È un lungo viaggio e ora guardo già ai prossimi obiettivi”. Il difficile per Medvedev inizia adesso: dovrà conservare il primo posto dagli attacchi di tutti i rivali, vecchi e nuovi.

Video su questo argomento Il russo Medvedev nuovo numero 1 del tennis mondiale: "Chiedo pace nel mondo", la sfida a Putin

Inoltre il tennista russo ha voluto lanciare un appello dopo l’invasione russa in Ucraina: “Voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, tra i paesi. I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell'amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro chance. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero: ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare”.

"Truffato dall'arbitro italiano, Zverev lo prende a racchettate in faccia: orrore sul campo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.