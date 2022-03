George Russell, dove porta la Mercedes: drammatiche conferme dai test, ora la Ferrari trema

01 marzo 2022 a

La Mercedes svetta nei test di Barcellona: Hamilton e Russel precedono tutti, ma la Ferrari fa ben sperare. Nella tre giorni catalana sono state le Frecce d’Argento, otto volte Campioni del Mondo Costruttori in carica a dominare. Hamilton ha girato precedendo il giovane compagno di squadra Russell che invece aveva guidato al mattino. Ha coperto 94 giri, un record in mezza giornata. La Pirelli, ha fatto inondare il circuito con 6 autocisterne d’acqua (più 300 mila litri) per dare ai contendenti la chance di verificare come si comportavano le gomme full wet ed intermedie.

Il più veloce è stato Lewis Hamilton (1’19’’138), ha scalzato dalla vetta il compagno di squadra, George Russell che aveva girato con le stesse mescole al mattino. Terzo Sergio Perez davanti a Max Verstappen. La Mercedes è sempre la macchina da battere e anche in Bahrein (il primo gp del Mondiale 2022) porterà un massiccio programma di aggiornamenti.

La Ferrari sembra quella partita meglio, per numero di giri percorsi e per capacità di adattamento. Sesto Leclerc e Carlos Sainz settimo. Lo spagnolo si è concentrato sui long-run macinando un gran numero di tornate e ha concluso ottavo. La Ferrari ha anche utilizzato nuove parti che hanno permesso di risolvere i problemi di “saltellamento” generati dall’effetto suolo.

