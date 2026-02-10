Kimi Antonelli, schianto in auto nella notte: mistero in Superstrada

Paura per Andrea Kimi Antonelli. L'auto su cui viaggiava il pilota italiano del Mercedes-Amg Petronas F1 Team si è schiantata - in piena notte - contro un muro di contenimento posto lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Come e perché sia avvenuto lo schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che stanno indagando. Fortunatamente non si sono registrati feriti, tutti gli occupanti sono scesi dal veicolo illesi. Il pilota, infatti, sarà regolarmente in Bahrain per i test in programma da mercoledì. Da quanto trapela, il 19enne bolognese era a bordo dell’auto con altre persone.

"Lo scorso sabato sera - scrive il team di Formula 1 - nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso". L'automobile, una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, era stata ritirata pochi giorni.