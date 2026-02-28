Carlos Alcaraz, Santopadre getta un'ombra: "Quanto durerà tutto questo?"

Ora che Carlos Alcaraz si è ripreso lo scettro di tennista più forte del pianeta in molti si stanno chiedendo fino a quando potrà durare il suo regno. Al momento sembra imbattibile e probabilmente lo è davvero. Ma la storia ci insegna che i cicli sono destinati a concludersi. Basti pensare allo stesso Jannik Sinner che dopo un anno da re ha abdicato temporaneamente.
"Alcaraz vince e si diverte, ma... quanto durerà tutto questo? - si è chiesto il coach Vincenzo Santopadre - Si vede che si diverte in campo e negli allenamenti, non solo per vincere: questo lo rende speciale. Tuttavia la grande domanda è quanto potrà mantenere questa motivazione così elevata per un periodo prolungato".
"L'unico punto interrogativo - ha ribadito Santopadre ai microfoni di Supertennis - è vedere quanto tutto questo durerà. La grandezza di Federer, Djokovic e Nadal è che hanno continuato ad avere stimoli altissimi nonostante tutti i trofei sollevati al cielo. Questa è l'unica incognita, perché gioca talmente bene ed è completo. È ingiocabile. Quelli bravi sfruttano l'elasticità dei momenti bassi per rimbalzare più in alto. Alcaraz è maturato anche nel modo in cui vive le difficoltà Ha vinto partite complicate in Australia sia con Djokovic che con Alexander Zverev. A Doha, esclusa la finale, ha giocato parecchi set lottati. Ora vive bene le difficoltà. Le statistiche non sono cambiate: è un dato molto forte".