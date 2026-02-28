Carlos Alcaraz, Santopadre getta un'ombra: "Quanto durerà tutto questo?"

Ora che Carlos Alcaraz si è ripreso lo scettro di tennista più forte del pianeta in molti si stanno chiedendo fino a quando potrà durare il suo regno. Al momento sembra imbattibile e probabilmente lo è davvero. Ma la storia ci insegna che i cicli sono destinati a concludersi. Basti pensare allo stesso Jannik Sinner che dopo un anno da re ha abdicato temporaneamente.

"Alcaraz vince e si diverte, ma... quanto durerà tutto questo? - si è chiesto il coach Vincenzo Santopadre - Si vede che si diverte in campo e negli allenamenti, non solo per vincere: questo lo rende speciale. Tuttavia la grande domanda è quanto potrà mantenere questa motivazione così elevata per un periodo prolungato".