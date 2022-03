Plusvalenze, non solo Juventus. "Da 100mila euro a 7 milioni": Osimhen, cosa non torna sul Napoli

02 marzo 2022 a

Il caso Plusvalenze continua a far parlare di sé, e nella lunga relazione emessa dai procuratori federali – nel caso segnalato alla Procura e al presidente federale della Covisoc lo scorso ottobre – sono 11 su 62 le operazioni scagionate, mentre altre sono state confermate. Quelle ‘salve’ sono quelle legate a Pjanic, Arthur, Cancelo e Danilo, mentre sulle altre vengono confermate le distanze fra iscrizione a bilancio e valutazione oggettiva: da Rovella a Portanova, da Audero a Osimhen.

Impossibile stimare i valori per la valutazione dei calciatori - La Gazzetta dello Sport parla del relazione della Procura, spiegando che ci sono poi tre casi, quelli relativi a Pescara, Pisa e Parma, dove viene citata “l’assenza di requisiti per l’iscrizione al campionato 2020-2021". Le altre hanno invece ricevuto l’avviso di chiusura indagini: Juventus, Sampdoria, Genoa, Napoli, Empoli, Pro Vercelli, Novara e Chievo (queste ultime due escluse la scorsa estate dai campionati professionistici). Al momento, però, non c’è stato alcun deferimento, e per la giustizia sportiva, scrive la Rosea, è impossibile stimare dei parametri oggettivi per la valutazione dei calciatori, mentre è costruito un modello basato su diverse voci: età, ruolo, carriera sportiva, storia economica dei trasferimenti, contratti durante la carriera sportiva.

I calciatori con valori diversi - Secondo la relazione, Rovella (dalla Juventus al Genoa) non valeva 18 milioni ma 6, Moreno Taboada (Juve-Manchester City) e Portanova (Juve-Genoa) 2 e non 10, Audero (Samp-Juve) 13 e non 20, Palmieri 100mila euro e non 7 milioni (Napoli-Lilla). Questo ballo delle valutazioni viene poi sintonizzato su una serie di violazioni sotto il profilo contabile. E “non si esclude che vi siano anche altre operazioni dello stesso tipo che coinvolgono le stesse società ovvero altri club", è scritto ancora nel documento. L’inchiesta è in corso e finora alla Procura federale sono stati trasmessi solo i due decreti della doppia perquisizione effettuata presso la sede della Juve (e non solo). E c’è pure un’inchiesta della procura della Repubblica di Milano che sta approfondendo il filone Inter. Mentre il sistema Plusvalenze è sempre più sotto assedio.

