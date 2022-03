Ucraina, scontro nel calcio: "Fott*** bast*** devi tacere, chiuso in un buco". Myolenko demolisce Dzyuba

02 marzo 2022 a

a

a

Il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge anche il calcio. Mykolenko contro Dzyuba. Il difensore dell’Everton e della nazionale ucraina, protagonista dell’abbraccio con il connazionale Zinchenko prima della sfida contro il City, ha attaccato duramente e senza mezzi termini l’attaccante dello Zenit e della nazionale russa. “Mentre tu, bastardo Dzyuba, taci assieme ai tuoi fot*** compagni di squadra, i civili vengono uccisi in Ucraina", ha scritto Mykolenko nelle stories di Instagram taggando l'attaccante russo.

Il pugile ed ex campione del mondo Lomachenko? Come lo ha ridotto la guerra in Ucraina: immagini impressionanti | Guarda

"Rimarrai nascosto in un buco per il resto della tua vita e, cosa più importante, per il resto della vita dei tuoi figli. E sono davvero felice che nessuno ve lo perdonerà mai, *basta**”, ha continuato Mykolenko. Da parte di Dzyuba ancora nessuna replica. Quel che è certo è che l’attaccante non giocherà i prossimi Mondiali dopo la sospensione della Russia decisa dalla Fifa.

"Ecco cosa provo". Medvedev numero uno al mondo, il pazzesco messaggio a Novak Djokovic

Dzyuba è stato criticato da Mykolenko proprio per il suo totale silenzio in merito all’invasione dell’Ucraina ordinata dal presidente Vladimir Putin che da oltre una settimana prova a conquistare la capitale Kiev. Al momento i negoziati di pace non hanno prodotto effetti.

"Ecco cosa provo". Medvedev numero uno al mondo, il pazzesco messaggio a Novak Djokovic

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.