Milan, Alessio Romagnoli e l'infortunio all'adduttore: le ultime notizie verso la sfida scudetto di Napoli

Il Milan tira un sospiro di sollievo per Alessio Romagnoli. Il difensore, uscito a metà primo tempo della sfida contro l’Inter, sta bene e sarà da valutare in vista del super match di Napoli. L’esame di mercoledì 2 febbraio “ha escluso lesioni muscolo-tendinee nella regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno", è il bollettino medico del club rossonero. Una bella notizia vedendo la sofferenza del giocatore in campo, che si continuava a toccare con insistenza l’adduttore. Un infortunio che era arrivato dopo aver salvato di testa su Dzeko, prima di toccarsi la parte alta della coscia sinistra.

Se non gioca Romagnoli, pronto Kalulu per Napoli - Se tifosi e staff avevano inizialmente tenuto per il peggio, ora il problema potrebbe risolversi in tempi rapidi. Anche se l’evoluzione del problema andrà valutata giorno per giorno e dire se il difensore potrà essere presente o no per Napoli è ancora troppo presto. In caso Romagnoli non ce la facesse, c’è Pierre Kalulu che sarà pronto a sostituirlo, dopo essersi comportato molto bene martedì nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Romagnoli, però, sta vivendo un periodo su buoni livelli e all’orizzonte c’è una partita da cui passerà molto della lotta Scudetto. Si valuterà la situazione venerdì, mentre sul resto della difesa, nessun dubbio: al San Paolo giocheranno Calabria (che giovedì sera sarà premiato assieme al d.s. Massara e Abate con il premio 'Amico dei bambini... Un esempio per loro', in collaborazione con l’Aldini Bariviera), Tomori e Theo Hernandez.

