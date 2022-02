Milan, "Botman ha l'accordo". Voci rovinose dall'Inghilterra: soffiano il centrale a Maldini?

28 febbraio 2022 a

Il Napoli oramai l’ha raggiunto in vetta, l’Inter ha sempre la gara di Bologna da recuperare e potrebbe portarsi un punto sopra. Il Milan deve svoltare il senso di marcia subito, se non vuole compromettere una stagione intera. I pari di Salerno e di San Siro contro l’Udinese non hanno fatto bene alla squadra di Pioli, impegnata martedì alle 21 nel derby d’andata della Madonnina, in Coppa Italia, contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Intanto, però, Maldini e Massara continuano a lavorare sul mercato, cercando di anticipare la concorrenza sia su Renato Sanches che su Sven Botman, centrocampista e difensore del Lille. Per l’ex Ajax, che tanto bene sta facendo nella retroguardia dei Dogues, scrive Calciomercato.com, la strategia è quella di chiudere l’affare prima della fine del campionato, così da mettersi al riparo dalla concorrenza del Newcastle, che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e potrebbe beneficiare economicamente grazie al denaro del fondo Pif.

Amanda Staveley, la finanziera britannica che opera nella nuova società saudita del Newcastle, ha dichiarato a sorpresa, a The Athletic, che proprio Sven Botman avrebbe voluto firmare a tutti i costi per i Magpies a gennaio. Una dichiarazione forte, un manifesto alle intenzioni di uno dei club più ricchi al mondo. Il Milan, però è molto ottimista perché sa di aver guadagnato la pole, scrive ancora Calciomercato.com. Un accordo di massima con gli agenti di Botman c’è già, ora però serve l’intesa definitiva con il Lille che può arrivare su una cifra vicina ai 35 milioni (bonus compresi).

Per Renato Sanches, già inseguito nel mercato estivo 2017 da giocatore in uscita del Bayern Monaco (per poi andare allo Swansea), c’è da superare il tentativo del Manchester United, che vuole rinforzare il proprio centrocampo. Anche qui, i vertici del club di via Aldo Rossi stanno tentando di anticipare la concorrenza. Il giocatore andrebbe a colmare il vuoto che lascerà Kessie in mezzo al campo, in partenza verso la Spagna (il Barcellona) o la Francia (il Psg). Per Calciomercato.com, si ragiona ora col Lille per un accordo che potrebbe arrivare sulla base di 18-20 milioni. Salvo clamorosi colpi di scena, Stefano Pioli dalla prossima estate dovrebbe allenare l’ex Bayern Monaco.

