SuperLega bis, la "confessione" di Andrea Agnelli: non solo Juve, il piano per mettere ko la Uefa

Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta: tre presidenti con ancora in testa la SuperLega. Un sogno mai venuto meno, nonostante i rischi di sanzioni (e di esclusioni) che la Uefa ha minacciato nei confronti di Juve, Real Madrid e Barcellona. Al primo tentativo, qualche mese fa, il progetto non si è realizzato per l’uscita immediata di altre sei squadre, tra le quali Milan, dell'Inter e Atletico Madrid. Mentre Psg, Bayern, Borussia Dortmund e Porto avevano preventivamente evitato di aderire.

Agnelli parla a Londra del progetto-bis SuperLega

Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi, giovedì 3 marzo, Andrea Agnelli dovrebbe intervenire e spiegare quali siano lo nuove linee guida al congresso sportivo-economico organizzato dal Financial Times a Londra. Appuntamento al quale, fra l'altro, parteciperà in videoconferenza anche il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin, ex sodale di Agnelli (in passato vecchio presidente dell’Eca, l’associazione dei club europei) e oggi suo principale avversario. Un conto alla rovescia per capire le direttive della SuperLega bis, con la principale novità che consisterebbe nell’eliminazione delle ammissioni di diritto: insomma nessuno dovrebbe avere il posto assicurato, garantito dal blasone e non dal merito sportivo.

Non più una SuperLega a inviti

La SuperLega non sarebbe più un torneo chiuso, a inviti. Ma non si conosce ancora la formula, seppur per la Rosea resti comunque improbabile che i campionati nazionali siano l’unico criterio di qualificazione. Il nuovo progetto potrebbe dunque richiamarsi al primo legato alla Champions inizialmente prevista dal 2024, quello che prevedeva le migliori 24 squadre confermate anche nella stagione successiva più le 8 qualificate dai campionati. Le novità sarebbero una Serie A e una Serie B, con promozioni e retrocessioni, come avviene nella Nations League Uefa. Ora siamo solo nel campo delle ipotesi, l’appuntamento è per oggi a Londra.

