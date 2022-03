Ferrari, la sentenza di Ross Brawn: "Una macchina estrema. Ma...". Doccia gelata a Maranello

03 marzo 2022 a

Ross Brawn ci ha tenuto a fare un plauso speciale alla nuova Ferrari che è stato possibile ammirare nei primi test di Barcellona. Secondo l’ex ingegnere di Maranello è intervenuto a F1 TV, dichiarando che per il momento non vede nessuna soluzione capace di creare un divario importante con la concorrenza. E questo è sicuramente un buon segno per lo spettacolo a cui si spera di assistere nel prossimo Mondiale.

C’è però una monoposto che ha colpito Brawn più delle altre: si tratta della Ferrari. “Ha scelto una strada molto estrema per le pance - ha dichiarato - ma vedo delle soluzioni molto ingegnose anche nel sottoscocca. In generale comunque i tecnici di tutte le scuderie hanno avuto un approccio brillante a questo nuovo regolamento”. Brawn ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha creato le nuove norme: “Abbiamo lavorato al meglio sfruttando tutte le nostre conoscenze e convinzioni per evitare di avere lacune nei regolamenti. Abbiamo sempre tenuto a mente che qualcuno forse avrebbe potuto trovare davvero la pietra filosofale”.

“Un team comunque avrebbe tutto l'interesse nello svelare più tardi possibile una potenziale soluzione vincente - ha sottolineato - in modo da dare meno tempo agli altri per copiarla. Tuttavia non mi aspetto uno scenario simile, perché abbiamo redatto una serie di regolamenti piuttosto solidi”.

