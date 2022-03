05 marzo 2022 a

a

a

Trionfo dello sci femminile azzurro a Lenzerheide, in Svizzera: Federica Brignone vince la Coppa del mondo di SuperG prima ancora di scendere dal cancelletto. La campionessa valdostana si è matematicamente aggiudicata perché prima di lei era scesa Sci, Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di SuperG prima ancora di scendere: la rivincita sul Covid (e la Goggia?), altra azzurra e unica ancora in corsa per il titolo. La Curtoni è però uscita dopo poche curve rendendo così incolmabili i 103 punti di vantaggio della Brignone. Nel 2020 l'azzurra aveva vinto la Coppa del mondo generale, quella di slalom speciale e di combinata in una stagione "monca" per colpa della pandemia di Covid, senza venire premiata.



Una impresa storica per la 31enne nata a Milano: la carabiniera si è regalata la sfera di cristallo con una gara d’anticipo. "Sono contentissima veramente. Finalmente riceverò la coppa sul podio! Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena", le prime parole dell'azzurra, che al momento si trova al nono posto. Poco importa, perché il vero obiettivo era quello grosso, la Coppa del mondo.



Nei giorni scorsi, dopo le Olimpiadi invernali di Pechino. la Brignone era stata coinvolta suo malgrado in una antipatica polemica con la sua grande rivale azzurra, Sofia Goggia. "Colpa" della mamma di Federica, l'ex campionessa dello sci femminile azzurro degli Anni 80 Maria Rosa Quario, che aveva minimizzato l'infortunio (e il recupero record) della Goggia, poi medaglia d'argento in discesa e donna-copertina della spedizione italiana, accusandola di aver spettacolarizzato a livello mediatico il suo "miracolo" sanitario e sportivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.