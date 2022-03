Daniele Orsato intercettato dai microfoni a bordo campo: "Questi vogliono farmi inc***e", Napoli-Milan è un caso

07 marzo 2022 a

Per l’ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore arbitrale per Dazn, la direzione di gara di Daniele Orsato è di alto livello. Per La Gazzetta dello Sport, quelli di Bennacer e Osimhen sono episodi piuttosto dubbi. La Rosea dà 6 al fischietto veneto, anche se per il Napoli c’era il possibile penalty: "Sacrosanta la lotta ai rigorini, palese l’idea di Orsato di usare un certo metro, tenuto coerentemente, però i due episodi da presunti rigori sono al... confine – è scritto sul giornale di lunedì 7 marzo – Nei due casi prevale l’occhio (per dinamica e intensità) del direttore di gara”. A far discutere però è soprattutto l'atteggiamento dell'arbitro. Al minuto 15, i microfoni piazzati a bordo campo lo "intercettano" mentre si sfoga con parole incontrovertibili: "Questi vogliono farmi incazzare stasera":

I contatti su Bennacer e Osimhen

Prima quello di Bennacer, che al 4’ cade in area dopo il contatto con Koulibaly. L’algerino cerca la frenata, e trova il tocco del difensore (anca contro gamba destra), non fischiato dall’arbitro. Giusto lasciar proseguire. Al 13’, poi, Tomori interviene su Osimhen: “Gamba destra contro il polpaccio, e il difensore non tocca mai il pallone – è scritto ancora sulla Gazzetta – Il colpo c’è e Orsato non lo reputa punibile”. Corretti invece i gialli “tranne quello a Giroud: impatta Ospina, ma lo vede solo all’ultimo ed è sbilanciato da un difendente – si dice ancora nell’articolo – Regolare il gol: Giroud fa mezzo passo indietro rientrando in gioco al momento del tiro poi deviato in rete".

Marelli: “Direzione di Orsato strepitosa”

Se per Gazzetta la direzione di Orsato è da 6, per Marelli il voto è ancora superiore: “Direzione di Orsato strepitosa – ha detto il commentatore arbitrale a Dazn nel post partita di Napoli-Milan – Quello di stasera è stato un metro europeo che in Italia facciamo ancora difficoltà ad assimilare. Questi (riferendosi a Koulibaly-Bennacer e Tomori-Osimhen, ndr) sono contatti che in Europa non vengono neanche presi in considerazione. Ha lasciato molto correre, e c’è solo un errore: l’ammonizione di Giroud. Non ha molto senso, stanno guardando entrambi il pallone (Giroud e Ospina, ndr) ed è uno scontro di gioco”.

