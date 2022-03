Ferrari, Charles Leclerc gela i tifosi della rossa: "Ecco il mio obiettivo". Mondiale, addio...

07 marzo 2022 a

I test invernali di F1 tornano, sul circuito di Sakhir, dal 10 al 12 marzo. Il ruolo di grande favorito secondo il boss della Mercedes, Toto Wolff, per il prossimo Mondiale è la Ferrari: il team con il motore più potente, mentre Mattia Binotto vola più basso per non caricare le aspettative. Charles Leclerc, in un’intervista alla tv francese Canal+, ha fissato l’obiettivo per il 2022 in cinque successi. Una ipotesi che ha un po' gelato i tifosi della Ferarri che puntano al Mondiale: sembrano poche cinque vittorie per vincere appunto il Mondiale. Anche se il francese di Maranello fa sapere che potrebbero anche essere sufficienti per portare a casa il titolo piloti.

"Il mio target? Cinque vittorie sarebbero un risultato fantastico. Credo che, se fossimo in grado di essere costanti per tutta la stagione, allora cinque primi posti potrebbero anche bastare per portare a casa il titolo". Nel 2021 e nel 2016, Lewis Hamilton ha perso il Mondiale rispettivamente con ben 8 e 10 successi. Ma per il suo primo Mondiale, nel 2008, di vittorie gliene bastarono solo cinque. "Una situazione del tutto analoga a quella dei titoli di Jenson Button, con sei primi posti nel 2009, e di Sebastian Vettel, iridato nel 2010 e nel 2012 con soli cinque successi", ricorda la Gazzetta dello Sport.

"Gli ultimi due anni sono stati molto complicati, anche per via del fatto che la pressione sulla Ferrari è sempre molto alta. Tuttavia, abbiamo reagito bene come team e penso che ci sia stato il modo di programmare bene la base tecnica per i nuovi regolamenti. I test in Bahrain saranno fondamentali per prepararci al meglio per la prima gara della stagione. In ogni caso, dobbiamo restare cauti perché non sappiamo ancora dove ci troviamo rispetto ai nostri avversari, ma siamo molto motivati e abbiamo grande voglia di tornare a battagliare al vertice del gruppo. Nel 2019 pensavamo di avere un ottimo passo dopo le prime prove di Barcellona. Ma, poi, la Mercedes ha portato degli aggiornamenti e abbiamo capito di essere molto più lontani di quanto avessimo immaginato”, ha spiegato Leclerc. I tifosi ferraristi sperano che quest'anno sia diverso. Il Mondiale piloti in casa Ferrari manca dalla stagione 2007-2008 con Kimi Raikkonen.

