Gigio Donnarumma, il raptus di Al-Khelaifi dopo il disastro: "Urla, pugni, insulti". Interviene Leonardo, "ti ammazzo"

Il Psg non ci sta, e dopo la sconfitta bruciante del Bernabeu, con conseguente eliminazione dalla Champions, ha protestato veementemente contro la direzione di gara. In particolare nelle figure del presidente Al-Khelaifi e del d.s Leonardo, che, secondo quanto scrive il quotidiano Marca nella sua pagina web, riprendendo anche notizie raccolte dai cronisti della tv spagnola Movistar, hanno lasciato la tribuna autorità dopo il fischio finale della sfida vinta per 3-1 dal Real e sono scesi negli spogliatoi, furiosi per quanto successo in occasione dell’1-1 madrileño: ovvero un presunto fallo di Benzema su Donnarumma, non fischiato dall'olandese Danny Makkelie.

Secondo il racconto di Marca, Al-Khelaifi e Leonardo hanno cercato lo spogliatoio degli arbitri, urlando e picchiando pugni contro le porte. Entrando anche nella stanza occupata da Megia Davila, ex arbitro, attualmente delegato di campo del Real. Per allontanare Khelaifi è stato necessario l'intervento di alcune persone (e secondo altre fonti sarebbe stata chiamata addirittura la polizia). Il tutto nell’incandescente finale tra il presidente del Psg e un dipendente del Real, che stava filmando tutto con il cellulare. Il numero uno qatariota sarebbe corso verso di lui gridando "ti ammazzo", fermato soltanto dalle guardie del corpo. Leonardo, poi, avrebbe chiesto che le immagini fossero cancellate.

"È un duro colpo — ha commentato Leonardo, direttore sportivo del Psg dopo la gara — Sull'1-1 c'è un chiaro fallo di Benzema su Donnarumma. Il nostro portiere ha cercato la soluzione più complicata e rischiosa, ma il fallo c’è, non so perché il Var non abbia richiamato l’arbitro, siamo delusi. È evidente che sia un errore, ma ora non abbiamo bisogno di scuse. Il primo gol ha cambiato le cose, ci siamo persi e il Real Madrid si è trasformato. È stato il momento decisivo della partita”. E ancora: “Dobbiamo accettare i nostri errori e la nostra incapacità nel gestire le situazioni difficili — ha detto l’ex dirigente del Milan — Abbiamo perso e ci sono cose da analizzare, trovando le soluzioni il prima possibile. Nell'intervallo eravamo convinti che avremmo passato il turno con una rosa in grado di vincere la competizione. Quando succedono queste cose, devi riflettere, ponderare la situazione, capire cosa è successo, ma avremo bisogno di tempo per farlo".

