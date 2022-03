Le Iene, Juventus favorita dagli arbitri? Graziano Cesari terremota la Serie A: come stanno le cose

10 marzo 2022 a

Le Iene torna sul caso-Juventus. Il programma di Italia 1, in onda mercoledì 9 marzo, vede Filippo Roma indagare su quanto realmente accaduto nel mondo del calcio: la squadra bianconera è stata favorita o no dagli arbitri? A tentare di dare una spiegazione, dopo la rimonta della Vecchia Signora, l’ex arbitro e moviolista Graziano Cesari. A lui nel servizio vengono mostrati 23 episodi che riguardano la stagione in corso, 2021/2022. Il risultato? "Juventus-Empoli: fallo di Luperto su Dybala in area. Il rigore ci può stare sicuramente, è un torto ai danni della Juve. Tomori su Morata in Juventus-Milan, invece, nessun torto: il difensore interviene sul pallone". E via dicendo: "Su Mkhitaryan erroraccio da matita blu: è un episodio a favore della Juve, Orsato deve concedere il vantaggio. Sul rigore non c’è vantaggio è una balla di Orsato".

E ancora, due pesi due misure con l’episodio di Serra in Milan-Spezia? "Orsato è internazionale e più noto, quindi non può essere fermato per lungo tempo, Serra invece è meno tutelato, ha più tempo per rientrare". Errore dell'arbitro anche nel match Juventus-Roma. A detta di Cesari c'è stato un "fallo di mano", perché "se tu controlli il pallone allargando il braccio, inevitabilmente vuoi che il pallone non ti schizzi in fallo laterale". Insomma, questa volta "bisogna accettare gli errori dei direttori di gara".

Poi è la volta di Juve-Sassuolo, con quello che l'esperto definisce "un brutto intervento di Maxime Lopez su Chiesa". In questo caso il giocatore si sarebbe meritato un cartellino rosso, a causa di un torto ai danni del calciatore bianconero. Eppure così non è stato. Segue Venezia-Juve, dove il fallo su Morata c'è stato: "È rigore, altro torto ai bianconeri". Ma non finisce qui: "In Juve-Napoli, braccio largo di Mertens, rigore negato alla Juve". Anche De Ligt su Di Lorenzo è da rigore.

Ecco la partita con il Milan: "Netti i rigori di Alex Sandro su Calabria e Messias su Morata". Andando avanti si arriva ad Atalanta-Juventus, in cui - secondo Cesari - per "Szczesny su Koopmeiners l'interpretazione del regolamento è stata perfetta, manca solo il cartellino giallo al portiere". Infine, è la volta di Empoli-Juve: "Il rigore di Rabiot su Zurkowski c'è, ma ne manca uno su Morata". L'esito? "La Juventus, fino ad ora e in questo campionato, ha ricevuto cinque favori e un favorino, ma - conclude l'inviato di Italia 1 - ha subito sei torti e un tortino". Polemica finita?

