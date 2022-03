Gigio Donnarumma beccato così in panchina: dramma umano, com'è ridotto dopo il disastro in Champions

14 marzo 2022 a

Gigio Donnarumma, dopo la serataccia europea contro il Real Madrid al Bernabeu, è stato messo in panchina dall'allenatore Pochettino nella sfida di campionato al Parco dei Principi di Parigi contro il Bordeaux. Una situazione complicata e surreale, con la platea dello stadio che ha dispensato fischi e contestazioni all’indirizzo di Messi e Neymar. Non viene risparmiato nemmeno l’allenatore e neanche Donnarumma, inquadrato con la faccia mogia in panchina, sotto una selva di fischi.

Mauricio Pochettino che nel post-gara Bordeaux è tornato a parlare dell’eliminazione contro il Real Madrid dicendo che: “Quella con il Bordeaux è stata una gara difficile, così come lo è stato il contesto, ma la squadra ha reagito con carattere. Sono triste per quello che è successo oggi, sia per quello che ho vissuto io che per quello che ha vissuto la squadra", ha precisato.

Pochettino è tornato a parlare dei supporter del Psg: "I tifosi evidentemente sono delusi dopo l'eliminazione dalla Champions League. La colpa è nostra, siamo noi i responsabili di tutto questo. Sul primo gol a Madrid non è colpa di Donnarumma, ma è colpa dell'arbitro. Gigio è un grande campione, la scelta di schierare oggi Keylor Navas non c'entra”, ha raccontato cercando di alleviare la delusione del portiere della Nazionale.

