Toto Wollf, "il paragone con mia moglie": la confessione, come ha convinto Lewis Hamilton a restare in Mercedes

Come Toto Wolff evitò l'addio di Lewis Hamilton nel 2016? Parlandogli a chiare lettere, a un pilota scottato per aver perso la lotta mondiale nel 2016 contro Nico Rosberg. Quella battaglia causò allora molti dissapori all'interno della Mercedes, ma il team principal austriaco riuscì a sbrigliare la matassa. E ha spiegato come andò ai microfoni del Times: "Parlai a Hamilton paragonandolo a Susie (Wolff, moglie di Toto, ndr) — ha raccontato Toto —. Non gli piacque questa analogia, ma gli spiegai che anche se Susie e io potessimo essere in disaccordo su qualcosa, non mi sarebbe mai venuto in mente di divorziare. 'Ed è lo stesso con te Lewis'. Sono stato chiaro, gli ho detto 'Non voglio il divorzio. Sei il miglior pilota che c'è. Ti voglio nella nostra macchina e vogliamo fornirti la macchina migliore’”.

E così è andata fino all’anno scorso, dato che l’inglese ha dominato prima che ad Abu Dhabi, lo scorso dicembre, Max Verstappen rompesse una tendenza pro-Mercedes che durava dal 2014. E sempre al Times, Toto ha raccontato i suoi lati nascosti prima di diventare il manager forse più importante del Circus attuale: “Ero al Lycée Francais di Vienna, avevo 12 anni Un uomo entrò in classe e disse ‘Wolff, vieni con me’. Nonostante i solleciti della scuola, i miei genitori non avevano pagato le tasse mie e quelle di mia sorella. La parte più umiliante è stata tornare in classe a prendere i miei libri”. E ancora: “Mio padre era molto malato, mia madre doveva occuparsi della famiglia ed era un’anestesista — ha aggiunto Toto — Non parlava francese e tutti i richiami della scuola non venivano nemmeno riconosciuti. Era bravissima in molte cose, ma non a fare la madre. E la scuola era molto francese, autoritaria nel suo approccio”.

La fondazione della società di venture capital

Così, circa 15 anni fa, “io e mio zio Ivar abbiamo parlato con la scuola e creato un fondo affinché nessun bambino finisse nella situazione che abbiamo avuto io e mia sorella — ha aggiunto Wolff — Nei casi più difficili la scuola veniva da me e mio zio, e dove le tasse non erano state pagate, attingevamo dal fondo per aiutare quei bambini”. Entrato nel mondo del lavoro, poi, Toto fondò una società di venture capital con l’amico d’infanzia René Berger: “Eravamo una squadra di 27 persone — ha detto — Avevamo uffici a Vienna, Berlino, Zurigo, Tel Aviv e Varsavia. Non abbiamo mai avuto un solo fallimento. La ragione era che non abbiamo mai pagato nessuno degli investimenti. Io arrivavo senza soldi e dicevo: ‘Raccoglierò denaro per voi, vi farò un business plan e se avremo successo, diventerò un azionista’”.

