Tiki Taka, raptus di Ciccio Graziani: "Salame, cretino", volano insulti nel fuorionda

Piero Chiambretti ha mostrato un fuori onda risalente alla puntata di Tiki Taka della settimana scorsa che ha messo un po’ in imbarazzo Ciccio Graziani. L’ex attaccante di Roma e Torino si era risentito non poco per l’attacco del giornalista Fabrizio Ferrari, che gli aveva rinfacciato alcune dichiarazioni del 2020 su Dusan Vlahovic, oggi punta di diamante per la Juventus, che ha fatto uno sforzo economico enorme per strapparlo alla Fiorentina a campionato in corso.

Graziani aveva dichiarato che la Fiorentina avrebbe dovuto cedere Vlahovic in prestito per puntare su Milik o Piatek, loro sì attaccanti pronti per segnare 15 gol in campionato. In seguito aveva anche suggerito di prendere Caicedo al posto di Vlahovic: è finita con l’attaccante serbo che poi aveva segnato la bellezza di 21 gol, bissati dai 20 segnati finora in questa stagione tra Fiorentina e Juventus. Nella puntata di lunedì, Chiambretti ha mostrato come a telecamere spente Graziani si sia risentito molto, apostrofando in malo modo il giornalista Ferrari.

“Salame”, “cretino”, sono alcune delle parole rivolte a Ferrari, con Graziani che però dinanzi ai fatti poi ha chiesto scusa in diretta. Non è la prima volta che Ferrari manda in escandescenza un opinionista della trasmissione: lo scorso anno smentì categoricamente l’indiscrezione di Zazzaroni su Sarri prossimo allenatore della Roma, e anche in quel caso ricevette risposte piccate, pur avendo ragione.

