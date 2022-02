Tiki Taka, “Ma che cosa fai?”. Furia Chiambretti contro Zazzaroni: dietro le quinte, il finimondo

22 febbraio 2022 a

a

a

Tensione in studio a Tiki Taka tra Piero Chiambretti e il suo ospite Ivan Zazzaroni. Su Twitter è stato pubblicato il video del fuori onda fra i due. Succede che Piero Chiambretti sventola in diretta un comunicato stampa della Juventus, con il quale la squadra annunciava la fine delle indagini della Procura Federale sul caso delle plusvalenze. Una ricerca che ha coinvolto in totale anche altre dieci società.

"Mi provochi?", "Non è bello quello che dici". Autieri-Zazzaroni, volano gli stracci su Rai 1

"Il comunicato è di un paio di ore fa”, ha tenuto a sottolineare Ivan Zazzaroni gelando Chiambretti. L’ospite di Tiki Taka non contento ha poi ribadito che: “Te lo devo dire scusami, è di un paio d’ore fa”. Quando le luci dello studio si sono abbassate, infatti, abbiamo visto Piero Chiambretti avvicinarsi minaccioso a Zazzaroni, muovendo le mani con un gesto abbastanza plateale.

"Ha chiuso com'è arrivato, scappando". Zazzaroni a valanga: cosa non sapete sull'addio di Ronaldo

Il linguaggio del corpo, anche se non sentiamo quello che dice, sembra essere piuttosto inequivocabile. “Ma che cosa fai?” sembra aver detto Chiambretti a Zazzaroni, allontanandosi poi stizzito. Che nel dietro le quinte ci sia poi stato un confronto vero e proprio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.