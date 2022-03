Viktoria Azarenka piange in campo poi sparisce a partita in corso. Tennis sconvolto: bruttissime voci su Putin e Lukashenko

Lorenzo Pastuglia 16 marzo 2022 a

A Indian Wells, il gesto che commuove: durante il match del terzo turno del torneo californiano, perso per 6-3, 6-4 contro la kazaka Elena Rybakina, l’ex numero uno Viktoria Azarenka (oggi numero 15 del sedino Wta) è scoppiata in lacrime. Bielorussa di nascita, la tennista si è poi cancellata da tutti i social. Il motivo è piuttosto evidente: nei giorni scorsi, infatti, aveva raccontato di essere "annichilita" dal dolore per le vittime della guerra.

E anche lei, come i colleghi e le colleghe russe, è stata ammessa alle gare senza bandiera né segno di nazionalità. La vittoria della Rybakina martedì è passato in secondo piano, sostituita dal pianto di dolore dell’ex numero uno nel bel mezzo della partita, che l'ha costretta a fermarsi per diversi attimi, prima di riprendere, perdere ed uscire dal campo tra gli applausi del pubblico.

I profili social chiusi in serata

"Ha bisogno di aiuto", ha detto il giudice sceso dalla sua sedia quando sul 2-2 la bielorussa si è piegata su se stessa, singhiozzando e nascondendo le lacrime. "Mi dispiace", ha ripetuto tre volte Azarenka. Anche la rivale kazaka si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo, chiedendo se la sua avversaria stesse bene. In serata, poi, i profili Instagram e twitter della Azarenka sono stati disattivati. Ma quello che rimane è il gesto che ha commosso amanti e non del tennis mondiale.

