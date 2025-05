Sinner o Alcaraz? Djokovic spiazza: il terzo incomodo

“La rivalità Sinner-Alcaraz in futuro? C’è anche Alexander Zverev, non dimentichiamolo”. Sono queste le parole di Novak Djokovic parlando del duello che occuperà tanti anni in futuro tra lo spagnolo e l’altoatesino. Nel duello c’è anche il tedesco attuale numero 3 al mondo, reduce dagli Internazionali nella Capitale dai quali è stato eliminato da un super Lorenzo Musetti. La sua ultima immagine è l'espressione contrariata per "le palline di m…a con le quali non si possono fare vincenti".

"Ho visto la fine del primo set, solo quei pochi game — ha spiegato Djokovic — Credo che abbiano giocato ad alto livello. Ora sono i leader del nostro sport, la loro rivalità è attualmente la più grande ed è un bene per il tennis avere nuovi giovani giocatori. Sono contento che sia così. È stato bello vederli competere. Alcaraz ha lottato fino a vincere il primo set, Sinner ha ceduto un po' all'inizio del secondo”. Poi è arrivata anche la considerazione sul tedesco: “Negli ultimi 20 anni c'è stato molto entusiasmo intorno ai Big 4. Ma voglio dire che c'è anche Zverev, non dimentichiamolo".