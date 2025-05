Ruusuvuori-choc: "Com'ero ridotto in campo contro Sinner"

Si chiama Emil Ruusuvuori ed è un tennista finlandese che, nel 2023, affrontò Jannik Sinner a Miami, nell’anno in cui raggiungere la 37esima posizione nel ranking Atp. In una intervista all’Atp Tour, ha parlato apertamente dei problemi di salute mentale che lo hanno colpito, costringendolo al ritiro dai campi di tennis per diversi mesi. A riguardo, “mi sono domandato se volessi realmente vivere, ora voglio che la mia storia sia d'aiuto per le persone”, le sue parole.

Poi, come un pugno nello stomaco, Emil ha ripercorso quei lunghi momenti di buio: "Tre anni fa a Miami ebbi il primo vero attacco di panico — ha raccontato —. Non riuscivo a respirare, la mia mente era impazzita... qualche giorno dopo portai Sinner al terzo set, ma nessuno poteva immaginare ciò che stavo vivendo. A Montreal mi ritirai con la scusa di un virus intestinale e da quel giorno non toccai più la racchetta per quattro mesi e mezzo".