Atalanta, sorteggio agrodolce: Lipsia osso duro. Roma, riecco l'incubo-Bodo Glimt

In Champions League le italiane non possono che rimanere a guardare. L’Inter è uscita a testa alta con il Liverpool ma è pur sempre uscita, la Juventus ha perso al suo stesso gioco contro il Villareal, venendo travolta per 3-0 allo Stadium di Torino e così ancora una volta ci toccherà guardare le altre contendersi la coppa europea più ambita.

Il sorteggio è stato fortunato per Liverpool e Bayern Monaco che, battendo rispettivamente Benfica e Villareal, si ritroverebbero contro in semifinale. Gli altri due quarti sono di alto livello: Chelsea-Real Madrid e Manchester City-Atletico Madrid. Definita anche l’avversaria dei quarti di Europa League dell’Atalanta, che è stata bravissima a resistere contro il Bayer Leverkusen ed a vincere 1-0 in Germania dopo il 2-1 dell’andata. La Dea giocherà contro il Lipsia: avversario tosto, ma in caso di passaggio la semifinale sarebbe più abbordabile (affronterebbe la vincente di Braga-Rangers).

E poi c’è la Roma, che ha sofferto molto più del previsto contro il Vitesse, salvandosi dai supplementari con un gol allo scadere di Abraham. I giallorossi hanno pescato un avversario inferiore, che però evoca i peggiori ricordi di questa stagione: i norvegesi del Bodo Glimt hanno inflitto un umiliante 6-1 alla Roma nei gironi, e poi sono usciti imbattuti anche dall’Olimpico. In caso di qualificazione, semifinale contro la vincente di Leicester-Psv.

